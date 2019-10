La pièce "Abilifaïe Leponaix" s'infiltre dans un hôpital psychiatrique

Avec la pièce "Abilifaïe Leponaix", qui sera présentée au Café-théâtre Les Beaux Instants en novembre, la troupe Théâtre La Doublure fait une incursion dans un hôpital psychiatrique, à la rencontre de quatre schizophrènes. Elle sera présentée les 14, 15, 17, 22 et 23 novembre au Café-théâtre Les Beaux Instants.

Avec cette œuvre, signée par l'auteur français Jean-Christophe Dollé, les spectateurs seront transportés dans les couloirs d'un centre hospitalier où le quotidien de quatre individus se croise. L'auteur souhaite ainsi montrer « l’esprit humain sans fard, à nu, comme si la folie était la vraie nature humaine ».

Les comédiens Sean Packwood, Kim Barsalo, Naomy Abel-Laflamme et Lorry Tardif incarnent les personnages. La mise en scène est assurée par Martial Lalancette et la musique par Guillaume Lambert.

« Ensemble, ils vous emmèneront dans la tête et le corps des "fous" par la souffrance, les effets secondaires de la médication, les pensées suicidaires, les hallucinations, les délires, mais aussi la poésie derrière la folie, les élans de lucidité, les gestes de fraternité et les moyens que chacun d’entre eux se donnent pour passer au travers des secondes, des minutes, des heures, des journées ».

La pièce, sous forme de médicaments

Abilify et Leponex sont les noms de deux médicaments antipsychotiques fréquemment donnés aux gens atteints de schizophrénie. L’aripiprazole (Abilify) soigne aussi les troubles bipolaires, alors que la clozapine (Leponex) est habituellement donnée en dernier recours lors de traitements des troubles psychotiques.

La pièce sera présentée au Café-théâtre Les Beaux Instants de Sorel-Tracy, au 1315, place des Losirs les 14, 15, 22 et 23 novembre à 20h et le 17 novembre à 14h. Pour information, 5$ du billet vendu sera remis aux organismes Santé mentale Québec Pierre-de-Saurel et Vaisseau d’Or lors des représentations des 17, 22 et 23 novembre. Les billets au coût de 15$ sont en vente en ligne, auprès des comédiens et à la Librairie Wilkie. Informations et réservations au 450-743-8782.