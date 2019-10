Une conférence sur les traces de Champlain, "le fondateur", bientôt à Sorel-Tracy

La Société historique Pierre-De-Saurel invite les amateurs d’histoire à sa prochaine conférence de la saison automne 2019. Celle-ci portera sur un personnage fascinant de notre histoire collective et a pour titre : Samuel de Champlain (1567-1635), le fondateur. Le conférencier est Viateur Lefrançois. L'événement aura lieu le 12 novembre à 19h.

À l’aide d’un diaporama de plus d’une centaine d’images en lien avec l’époque de Samuel de Champlain, le conférencier raconte les faits, décrit les rencontres de Champlain avec les premières nations et le rôle de ce dernier dans la fondation de la Nouvelle-France. L’auteur explique les conséquences politiques et sociales sur le mode de vie des autochtones de l’arrivée des Français.

Qui est Viateur Lefrançois ?

Viateur Lefrançois se consacre à l’écriture romanesque et historique depuis 1993. Auteur de plusieurs ouvrages, il est à la fois écrivain, conférencier et animateur dans les salons du livre au Québec, dans les écoles et les bibliothèques. Il a été invité dans différentes provinces canadiennes, mais aussi en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis et au Mexique.

Passionné d’aventures, de voyages et d’histoire, il fait découvrir des lieux inconnus et parle d’amitié, d’aventures et d’environnement. Ses romans offrent un mélange de science-fiction et de réalisme, sans oublier plusieurs références aux peuples autochtones d’Amérique.

L'entrée est au coût de 3 $ pour les membres, de 5 $ pour les non-membres ; gratuit pour les étudiants membres et 3 $ pour les étudiants non-membres. Les conférences ont lieu à l’école secondaire Fernand-Lefebvre au 265 rue de Ramezay, Sorel-Tracy (QC J3P 4A5) à 19h.

Prière d'utiliser les entrées latérales du bloc A et les stationnements sur la rue Ramezay. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Amilie Chalifoux, technicienne en archivistique de la Société

historique Pierre-de-Saurel au 450-780-5739.