La country de Matt Lang va résonner à Sorel-Tracy vendredi

Ce vendredi 1er novembre, Matt Lang sera à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins pour une performance country.

Sur la route entre le Québec et Nashville, Matt Lang nous présente son nouveau spectacle de country américain. Originaire de Maniwaki en Outaouais, le chanteur se démarque par son charisme et son incroyable timbre de voix qui ne laisse personne indifférent. Initié très jeune au country par sa famille, il nous propose des chansons accrocheuses avec des valeurs et des thèmes rassembleurs.

Le concert débutera à 20h. Le coût des billets est de 30 $ ou 26,5$ en VIP. La première partie de ce spectacle sera assurée par Laurence St-Martin, jeune autrice-compositrice-interprète connu pour les chansons "Sans toi" et "Filles des îles".