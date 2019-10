Un dimanche ensoleillé grâce au pianiste Antoine Laporte

Le pianiste Antoine Laporte interprétera Gabriel Pierné ce dimanche 3 novembre à 11h, dans le cadre des Dimanches ensoleillés d'Azimut Diffusion, au Marché des arts Desjardins.

Récipiendaire du 3e prix de la 107e édition (2018) du célèbre Prix d'Europe, Antoine Laporte jeune pianiste de Sorel-Tracy, commence sa carrière musicale sur une note élevée. Il interprétera des œuvres de Gabriel Pierné et de compositeurs l'ayant influencé. Ce voyage musical au tournant du XIXe et du XXe siècle témoignera de la transition musicale du romantisme vers l’impressionnisme et l’avant-garde moderniste.

Le concert aura lieu à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins - Formule cabaret - Admission générale. Le coût du billet est de 12 $ par VIP; 10 $ pour les jeunes de 13 à 18 ans et 5 $ pour les 12 ans. L'événement est gratuit pour les moins de 12 ans. Les billets sont en vente en ligne.