Patrick Groulx revient avec son nouveau spectacle, "Groulx"

L'humoriste Patrick Groulx revient ce samedi 2 novembre avec son nouveau spectacle, qu'il présentera au Marché des arts Desjardins de Sorel-Tracy.

En 2014, Patrick Groulx présentait la dernière de son 3e One man show au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Cinq ans plus tard, il revient en forme avec la tête pleine d’idées alors qu’il habite la scène comme jamais avec son nouveau spectacle intitulé Groulx . Un titre qui représente bien la simplicité et le retour aux sources d’un humoriste mûr et au sommet de son art.

Un spectacle où Patrick se permet de revenir à la base et d’être celui qu’il veut être : un gars honnête qui aime les gens et qui est plus vrai que jamais. Avec ce 4e show, Groulx souhaite conserver la proximité avec le public qu’il a pu apprécier dans ces endroits chaleureux et intimes avec lesquels il a retrouvé à la fois le côté brut et pur de son métier de stand-up lors de son rodage dans de plus petites salles.

Ce spectacle est fortement suggéré à un public de 16 ans et plus. Il se tiendra salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins - Formule cabaret. Le coût des billets est de 39 $ et de 34 $ pour les VIP.