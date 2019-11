La programmation hiver-printemps 2020 sera lancé le 13 novembre

Azimut diffusion procédera au dévoilement de sa programmation hiver-printemps 2020 le mercredi 13 novembre à 17h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. L’événement est gratuit et ouvert au public.

Il est obligatoire de se procurer un laisser-passer à la billetterie car les places sont limitées. Le lancement de la programmation est une belle occasion de découvrir les artistes qui seront de passage à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins à l’hiver-printemps 2020. Azimut diffusion présente par série chacun des spectacles, avec un extrait audio, vidéo ou même la présence de l’artiste sur scène.

Quelques places encore disponibles pour certains spectacles dévoilés en avance...

Quelques spectacles de la prochaine saison ont déjà été dévoilé aux membres VIP ainsi qu’aux abonnés de l’infolettre et de la page Facebook d’Azimut diffusion au mois d’octobre dernier, soit « Pour une histoire d’un soir » avec Marie Carmen, Joe Bocan et Marie Denise Pelletier le vendredi 7 février, « Faire le beau » de P-A Méthot le samedi 8 et le dimanche 9 février, « Jusqu’ici tout va bien » de Julien Lacroix le samedi 29 février, « Déjà » de Simon Leblanc le vendredi 27 mars pour lequel il ne reste que 4 sièges non consécutifs, « L’amour a pris son temps » de Nathalie Simard le vendredi 3 avril, « Au pic pis à pelle » de Sam Breton le vendredi 1er mai et « La belle vie » de Michel Louvain le samedi 9 mai.

Tous les autres spectacles qui seront annoncés à 17 h le mercredi 13 novembre prochain seront mis en vente au grand public à compter du mercredi 20 novembre à midi.

Les billets pour tous les spectacles de la programmation automne 2019 ainsi que les spectacles déjà dévoilés de la saison hiver-printemps 2020 sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se les procurer sur la billetterie en ligne.