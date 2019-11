La troupe Le Fils d'Adrien danse à Sorel-Tracy le 15 novembre

Azimut diffusion reçoit la troupe Le fils d’Adrien Danse avec leur plus récent spectacle « p.artition b.lanche » le vendredi 15 novembre à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

C’est la troupe soreloise SoDanse qui sera en charge du lever de rideau. Le lever de rideau est à la danse, ce que la première partie est à l’humour ou à la chanson ; offrir l’occasion à des artistes de vivre une expérience unique dans un contexte professionnel devant public. En danse, le lever de rideau permet la rencontre entre le chorégraphe, son bagage, son langage et son imaginaire, et la troupe choisie.

Une expérience humaine pour les deux troupes

En l’occurrence, Harold Rhéaume fondateur de la troupe Le fils d’Adrien Danse (1999) transmettra aux interprètes de SoDanse une chorégraphie qui sera montrée, apprise et peaufinée spécifiquement pour le lever de rideau du vendredi 15 novembre prochain. Cette décision s’inscrit magnifiquement dans le processus qu’a traversé Le fils d’Adrien Danse pour la création de son spectacle « p.artition b.lanche ». En effet, la troupe est allée à la rencontre du public, passant par des résidences de création dans 10 lieux à travers le Québec sur une période d’un an.

Ces résidences donnèrent l’occasion au chorégraphes et aux interprètes de tisser des liens avec la communauté, de faire évoluer l’œuvre par la médiation culturelle, l’écoute et l’entraide. Cette approche très ouverte vers l’autre dans une volonté d’apprentissage et de transcendance de l’œuvre, et celle de la classe de maître (master class) dont bénéficieront les danseurs de l’école SoDanse sont toutes deux des expériences humaines qui permettent de faire grandir l’art et ses porteurs.

Sur scène, les interprètes Jean-François Duke, Alan Lake, Nicholas Bellefleur (en remplacement de Fabien Piché), Eve Rousseau-Cyr, Ariane Voineau et Kim Henry (en remplacement d’Arielle Warnke St-Pierre), dans une chorégraphie d’Harold Rhéaume, à laquelle les interprètes ont également contribué de façon significative, avec la musique de Vincent Roy, la conception des éclairages par Lucie Bazzo et celle des costumes par Sébastien Dionne ainsi que la confection des costumes par Apparat Confection créative.

Les billets ce spectacle ainsi que tous ceux de la programmation automne 2019 sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se procurer les bllets sur le site web de l’organisme.