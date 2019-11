Carmen et Michel : un duo infaillible tout en chansons le 17 novembre

Dans le cadre des "Dimanches Fabul’Art", le duo Carmen et Michel se produira le 17 novembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Le duo Carmen et Michel se produit depuis plus de 20 ans, agrémentant spectacles, festivals ou autres événements personnalisés. Ils présenteront lors de ce spectacle un harmonieux mélange de douceur et de puissance vocale servant un répertoire varié, entraînant, émouvant et en plusieurs langues.

En revanche, les places sont limitées pour assister à ce spectacle de fait, le premier arrivé sera le premier servi.

Exposition en cours

L’exposition qui sera présentée à la Maison des gouverneurs du 14 novembre au 29 janvier, est celle de la Société de mise en valeur du patrimoine historique québécois, qui a pour titre "L’objet chez l’Autochtone du Nord-est de l’Amérique". Il est possible de visiter gratuitement la Maison des gouverneurs du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, de même que le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.

Pour en savoir davantage, consultez le site de la ville dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.