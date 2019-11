La pièce "Les bonnes" de Genet, bientôt revisitée par des étudiantes

Dans le cadre du cours de théâtre "Critique et création", les étudiantes de deuxième année du programme d’Arts, lettres et communication du Cégep de Sorel-Tracy présentent la pièce de théâtre "Les Bonnes" de l’auteur français Jean Genet dans une mise en scène de Marc-André Lapointe.

Dans la riche demeure de Madame et Monsieur, Claire et Solange, deux dévouées servantes, sont au service de Madame, une femme riche à l’image même de la perfection. Lors de l’absence de cette dernière, les bonnes s’amusent à jouer à un jeu de rôle malsain où l’une d’entre elles interprète Madame et l’autre la bonne.

Ce divertissement est inquiétant car il consiste à simuler la mort de Madame. De plus, le rituel risque d’être bientôt découvert par leur patronne. Afin d’éviter les conséquences que cela pourrait apporter, vont-elles succomber à leur tentation en faisant de leur jeu une réalité ?

Les représentations de la troupe Genet Jamais auront lieu les 28, 29 et 30 novembre prochains à 20h30 au studio-théâtre du Cégep de Sorel-Tracy (local D-2301). Les billets (10 $/adultes et 5 $/étudiants) sont en vente dès maintenant auprès des membres de la troupe, à la COOP du Cégep ou à la porte lors des représentations.

Claire et Solange commettront-elles l'irréparable?