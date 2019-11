Site CentrArt: une nouvelle vitrine sur la région Pierre-de-Saurel

Une nouvelle mouture été mise en place après 22 ans d'histoire. L’objectif de CentrArt est de permettre d’améliorer nos connaissances concernant ce milieu, de mieux connaître les artistes et les travailleurs culturels locaux.

La réalisation d'un tel ouvrage nécessite tous les efforts et le temps des employés qui ont la tâche de le faire revivre, afin qu'il illustre bien le portrait culturel de la région et ainsi devenir un outil de développement pour ses intervenants économiques et culturels.

Dis sections

Ce répertoire comprend dix sections distinctes.

- Arts de la scène : danse, musique, théâtre, métiers de la scène, animateurs et animatrices

d’événements culturels

- Arts visuels : peintres, sculpteurs, photographes et métiers d’art

- Littérature : écrivains, auteurs, poètes. Bibliothèques



Suivront dans une deuxième phase:



- Communications et médias

- Fêtes, festivals et événements

- Galeries et centres d’exposition

- Organismes et entreprises culturelles, histoire et patrimoine

- Produits et services, décor, costume, maquillage, cours, formation, enseignement, sonorisation et éclairage, multimédia, imprimeurs, infographistes, matériel et fournitures pour artistes, librairies, disques.

- Salles de spectacles et autres

- Villes et municipalités.

Un "Agenda culturel" sera également disponible pour toutes les municipalités de la région ainsi que pour les organismes et entreprises de diffusions de la culture régionale