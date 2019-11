Trois nouveaux titres publiés dans la collection Les Censitaires

La Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS) présente trois nouveaux titres dans la collection Les Censitaires. Maintenant disponibles dans les librairies de la région et à la SHPS, ces monographies historiques portent sur les familles fondatrices de la région de Sorel-Tracy : Bérard, Latour et Rageot (Rajotte).

Forte du succès de ses quatorze publications précédentes, cette série a été réalisée grâce au travail acharné des auteur(trice)s bénévoles de la Société historique Pierre-de-Saurel : Madeleine Blanche Lussier, feu Roland Plante et Daniel Latour.

Ces derniers ont retracé le parcours de ces familles de la seigneurie de Saurel jusqu’à la fin du 18e siècle. Leurs recherches ont mené à la rédaction de trois publications intitulées Gabriel Bérard dit Lépine : commerçant de fourrure (par Madeleine Blanche Lussier et feu Roland Plante); Balard dit Latour : un soldat devenu habitant (par Daniel Latour et Madeleine Blanche Lussier) et Gilles Rageot : un notaire royal au caractère fougueux (par Madeleine Blanche Lussier et feu Roland Plante).

Ces trois dernières monographies ont été rendues possibles avec la collaboration de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel à titre de principal partenaire financier. La série des 17 monographies historiques Les Censitaires est disponible dans les locaux de la Société historique Pierre-de-Saurel situés au 6A, rue St-Pierre, Sorel-Tracy; à la Librairie Marcel Wilkie et à la librairie Renaud-Bray au montant de 19,95 $ l’unité.