Patsy Patow : un spectacle jeunesse de Noël le 15 décembre

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, un spectacle jeunesse de Patsy Patow est programmé le 15 décembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs. L'accès est gratuit pour tous.

Patsy Patow travaille dans le grand atelier du Père Noël. Chaque année, tous les lutins préparent un spectacle pour lui. Par contre, Patsy Patow n’est ni jongleuse, ni acrobate, ni magicienne, mais dans les coulisses, elle voit toute la préparation des artistes.

En secret, « Patatow » s’imagine danseuse étoile ou funambule… et si elle essayait de participer à ce spectacle, peut-être que...?

Réservations obligatoires au plus tard le vendredi 13 décembre

Exceptionnellement pour le dimanche 15 décembre, en raison du grand succès des Dimanches Fabul’Art destinés à la jeunesse, des mesures de réservation ont été établies. Pour être en mesure d’accueillir tout le monde dans le confort et selon les normes de sécurité adéquates, il faut réserver les places dès le 5 décembre auprès du Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400, et au plus tard le vendredi 13 décembre à 17 h, selon l’horaire suivant : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h et le jeudi de 8 h 15 à 20 h.

Dans le cas où le stationnement de la Maison des gouverneurs serait complet, il est indiqué de stationner soit dans les rues avoisinantes, au stationnement de la Maison des jeunes La Place (95, chemin des Patriotes) ou à celui de la Centrale de traitement de l’eau (78, chemin des Patriotes).