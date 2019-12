Azimut Diffusion : le concert de TwinMuse remplacé par un autre duo le 1er mars

Pour des raisons hors de son contrôle, Azimut diffusion a annoncé le remplacement du concert du 1er mars 2020 de la formation TwinMuse pour le duo Enzo De Rosa, pianiste et Dmitri Babich, violoncelliste.

Le deuxième concert de la série « Les p’tits dimanches ensoleillés » de la saison hiver-printemps 2020, dévoilée par l'organisme le 13 novembre dernier, devait mettre en scène les sœurs jumelles Mehrshid et Jourshid Afrakhteh de la formation TwinMuse, un piano, quatre mains et leur programme « Voyage musical ». Malheureusement, il ne sera pas possible pour les pianistes d’offrir le concert prévu.

Entre musiques classiques et de films

Afin de maintenir la date du 1er mars au calendrier, Azimut diffusion propose aux mélomanes le duo Cello De Rosa, formé du pianiste et compositeur Enzo De Rosa et du violoncelliste Dmitry Babich.

Ensemble, ils présentent « Un concert pour l’âme », comprenant 12 pièces composées par Enzo De Rosa, inspiré des grands auteurs de la littérature, que ce soit Shakespeare, Voltaire, Anaïs Nin ou Hemingway, pour ne nommer que ceux-là. À cheval entre la musique dites classique et la musique de films, les pièces nouvelles sont accessibles, méditatives et évocatrices.

La série « Les p’tits dimanches ensoleillés » compte également deux autres rendez-vous musicaux à ne pas manquer, soit « Les plus beaux tangos du monde » du duo Deux Violoncelles le dimanche 2 février et « Guitare Virtuoso » du concertiste Pierre Beaudry le dimanche 19 avril.

Tous les concerts de la série sont présentés à 11h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Azimut diffusion peut compter sur l’aide précieuse du Métro Sylvain Brière et du Valentine secteur Tracy afin d’offrir gratuitement aux spectateurs muffins, jus et café !

Le coût des billets sont variables: 12 $ en tarif normal, 10 $ les membres VIP; 5 $ pour les 13 à 18 ans et gratuit pour les 12 ans et moins. Les billets pour tous les spectacles de la programmation hiver-printemps 2020 sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se les procurer sur le site web de l’organisme.