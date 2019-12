La MRC de Pierre-De Saurel et le CALQ appuient l’artiste Holly Ratcliffe

La céramiste de Saint-Roch-de-Richelieu, Holly Ratcliffe, reçoit une aide financière de 10 000 $ grâce à l’adhésion de la MRC de Pierre-De Saurel à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité intervenue avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et plusieurs partenaires de la Montérégie-Est, avec la collaboration de Culture Montérégie.

« Les artistes contribuent à la vitalité de notre milieu de vie, ils augmentent notre indice de bonheur et participent au développement de l’appartenance des citoyens à leur communauté, a expliqué Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel. La région profite de l’effet de levier que permet cette entente dans laquelle le CALQ assume 50 % des frais et la MRC l’autre 50 % pour soutenir les artistes et organismes artistiques ».



L’artiste Holly Ratcliffe a été sélectionnée par le jury pour son projet intitulé "Apprivoiser sa mortalité". Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme. La bourse de 10 000 $ servira à la réalisation d’un projet en métiers d’art en deux phases.

"Partager ces découvertes avec le monde d'ici"

La première est une résidence en céramique au Musée d'anthropologie à l'Université de Colombie-Britannique et la deuxième, une exposition de céramiques funéraires et des activités en médiation culturelle à Québec et dans la région de la Montérégie-Est. « Grâce au CALQ et à la MRC de Pierre-De Saurel, j’aurai l’opportunité d’étudier les céramiques funéraires de différentes cultures du monde et de partager ces découvertes avec le monde d’ici. C’est une occasion en or, merci beaucoup ! », a détaillé Holly Ratcliffe.

La MRC de Pierre-De Saurel tenait, en juillet dernier, une rencontre d’information destinée aux artistes, écrivains et organismes artistiques professionnels du territoire concernant cet appel à projets du CALQ. Au total, quatre artistes et deux organismes de la MRC ont déposé un projet dans le cadre de cet appel à projets, sur un total de 21 en Montérégie.