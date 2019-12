La Féerie des lumières de Saint-Joseph-de-Sorel dévoile sa programmation

Le comité organisateur de la Féerie des lumières de Saint-Joseph-de-Sorel a fait l’annonce de sa programmation pour la sixième édition qui aura lieu les 10, 11 et 12 janvier prochains. Les activités se dérouleront au parc Olivar Gravel, sur le terrain situé à l’arrière de l’école Martel, au parc Charlemagne-Péloquin et dans les salles de l’hôtel de ville.

Tous les citoyens de tous âges seront invités à découvrir les magnifiques décors illuminés ornant les rues et les espaces publics de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le parc Olivar Gravel est au centre des festivités et vous pourrez profiter de cet espace pour vous réchauffer autour d’un feu et vous promener autour de grandes structures illuminées. L’accès au site sera gratuit.

Un DJ set sous un igloo gonflable

Voici les grandes lignes de la programmation :

Le vendredi, de 16h30 à 21h30 et le samedi, de 13h30 à 21h30, place au marché féérique des artisans sous l’igloo des lucioles Desjardins au parc Olivar Gravel.

Le vendredi et le samedi de 16h30 à 21h30, ce sera la dégustation de la potion magique. Il s’agit d’un concours pour la soupe la plus originale et la meilleure soupe. Pour s’inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne. Il y aura une bourse de 150$ à gagner.

Le vendredi et le samedi, de 17h30 à 21h30, le public sera invité à participer à une promenade en carriole dans les rues de la municipalité, durant laquelle il pourra écouter un conte et des légendes entourant l’histoire de Saint-Joseph-de-Sorel.

Le vendredi, de 18h30 à 22h30 et le samedi, de 13h30 à 22h30, il sera temps d'enfiler ses patins, au son de la musique, pour découvrir le sentier enchanté et le parc des arbres magiques, du parc Olivar Gravel jusqu’au parc des arbres magiques près de l’aréna Aussant.

Le vendredi, de 22h30 à minuit 30, place à celui qui, il y a un an, était la tête d’affiche des célébrations du 31 décembre à Québec, la star québécoise de la musique électro, DJ Champion (Dj set) sous le plus grand igloo gonflable au Québec (chauffé). Ce dernier a une capacité de 225 personnes. Cet igloo sera situé sur le terrain à l’arrière de l’école Martel. Les portes ouvriront à 20h30.

Le samedi, de 15h30 à 17h, place à l’abominable course à obstacles des neiges, incluant une course en raquettes, la construction d’une structure de neige et des lancers de balles de neige.

Le samedi, de 18h à 22h, ce sera au tour des jeux des magiciens et magiciennes allumé(e)s avec Professeur Board Game. (Jeux de société)

Le samedi, de 16h à 22h, place au jeu interactif de lumières dans la neige et de jeux vidéo en projection à l’intérieur de l’igloo des fées – Aciers Régifab ainsi que sur le mur extérieur de l’école Martel. (Organisés par Gros Joueurs)

Le samedi, de 20h à 21h30, le groupe Hellbound Hepcats sera en spectacle à la salle de l’hôtel de ville, suivi de 22h à 1h, d’une soirée électro sous le grand igloo des fées - Aciers Régifab.

La patinoire à l’arrière de l’école Martel et le rond de glace adjacent seront accessibles aux patineurs en tout temps durant l’événement. Les activités se termineront le dimanche 12 janvier par le traditionnel déjeuner-brunch à l’hôtel de ville.

Les billets sont au coût de 15$ taxes incluses. (Seulement 175 billets disponibles). La programmation complète est disponible. Les billets pour les spectacles et le déjeuner-brunch sont présentement en vente, à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Sorel, à CJSO et à la Grange à Houblon. On peut aussi suivre la page Facebook et la page Instagram de l’événement.