Du brouhaha dans la programmation culturelle 2020

Le Brouhaha sera distribué à la population de la ville de Sorel-Tracy dès aujourd'hui, dans le publisac, en compagnie du bulletin municipal "Regard sur ma ville / Temps libre hiver 2019/2020". Ce sera l’occasion de découvrir toute la programmation culturelle municipale 2020 en un seul dépliant.

Regroupant toute la programmation dans les parcs et à la Maison des gouverneurs, la publication Brouhaha détaille les activités culturelles organisées par le service des loisirs.

Des ateliers créatifs en lien avec les expositions

Au programme : les concerts d’été dans les parcs via les séries des soirées musicales : Mon quartier sur scène et La Grande Scène, de même que les Dimanches dansants, les expositions à la Maison des gouverneurs, la série de spectacles les Dimanches Fabul’Art, la promenade littéraire, le Circuit historique et patrimonial des jardins de la Baronne, les activités des bibliothèques et plus encore.

Une nouveauté à ne pas manquer cette année : les ateliers créatifs en lien avec les expositions, destinés aux familles et animés par l’artiste et médiatrice culturelle Karine Bergeron. Une belle occasion de découvrir sa fibre artistique et de partager de beaux moments en famille. La population pourra découvrir, se divertir et ressentir une panoplie d’émotions grâce à ces activités qui mettent à l’honneur une soixantaine d’artistes :

6 expositions à la Maison des gouverneurs;

2 expositions extérieures photos grand format;

6 dimanches dansants en plein air cet été;

10 spectacles aux Dimanches Fabul’Art;

14 spectacles aux soirées estivales dans les parcs.

Le dépliant Brouhaha sera aussi disponible en ligne sur le site Web de la Ville de Sorel-Tracy, dans la section Loisirs, sport et culture, section Programmation culturelle 2020. Nous vous invitions à le conserver précieusement et à le consulter pour profiter gratuitement de cette offre culturelle !

Pour en savoir davantage, consulter le dépliant en ligne ou communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.