Des ateliers de création en famille, par l’artiste Karine Bergeron

Une nouvelle activité est désormais disponible pour les familles soreloises! Les enfants sont particulièrement ciblés car une découverte de l'art est proposée. Des visites guidées et des ateliers de création, basés sur l’exposition en cours, seront animés par l’artiste et médiatrice culturelle Karine Bergeron les samedis 18 janvier et 29 février, de 13 h 30 à 15 h à la Maison des gouverneurs.

Historienne de l’art et artiste, Karine Bergeron convie les jeunes âgés de 6 à 10 ans et leurs parents à une activité culturelle interactive en famille, qui leur permettra de s’imprégner des différentes expositions. C’est en tant que médiatrice culturelle active dans le milieu scolaire depuis plusieurs années que Mme Bergeron s’applique à faciliter le dialogue entre les enfants et les artistes, leur pratique et leurs œuvres.

Il est possible pour les Sorelois de découvrir avec leur(s) enfant(s) l’exposition en cours et créer votre propre chef-d’œuvre! Une façon ludique d’intéresser les enfants à la culture.

La première exposition abordée lors de ces ateliers est celle de la Société de mise en valeur du patrimoine culturel québécois, "L’objet chez l’autochtone du Nord-est de l’Amérique", qui a lieu jusqu’au 29 janvier.

Le second atelier portera sur l’exposition "Entre mémoire humaine et mémoire matérielle" de Frédérique Pelletier, qui aura cours du 6 février au 8 avril.

Inscriptions gratuites

L’inscription pour l’atelier du 18 janvier se fera en ligne à partir du 8 janvier dès 18 h. Celle pour l’atelier du 29 février se fera en ligne dans la période d’inscription des activités de la Semaine du loisir en fête. Pour s'inscrire en ligne, c'est ici.

Pour en savoir davantage, communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.