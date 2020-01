"Cap-à-Maquereaux", un spectacle aux effluves d'iode de Nicolas Landry

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, le spectacle Cap-à-Maquereaux de Nicolas Landry, sera donné gratuitement le 19 janvier à 13 h 30, à la Maison des gouverneurs. Nicolas Landry est un conteur madelinot qui s’inspire de la vie de ses ancêtres pour tricoter ses histoires.

Cap-à-Maquereaux, c’est la quête d’un homme de terre qui cherche des racines en mer. Il y raconte des histoires de pêche, de naufrages, de fraternité, qui sont un prétexte pour rire, pleurer et comprendre pourquoi la mer goûte si salé.

Réservations obligatoires

En raison du grand succès des Dimanches Fabul’Art, des mesures de réservation sont désormais en place. Pour être en mesure d’accueillir chacun dans le confort et selon les normes de sécurité adéquates, il faudra réserver votre place dès le 9 janvier auprès du Service des loisirs soit par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 780-5600, poste 4400, et au plus tard le vendredi 17 janvier à 17 h.

Les réservations se font selon l’horaire suivant :

du lundi au mercredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30;

le jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 20 h

le vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 15 h 30.

À noter qu’il est possible de réserver des places à l’avance, pour l’ensemble des Dimanches Fabul’Art annoncés dans la programmation 2020.



Dans le cas où le stationnement de la Maison des gouverneurs serait complet, il faudra stationner soit dans les rues avoisinantes, au stationnement de la Maison des jeunes La Place (95, chemin des Patriotes) ou à celui de la Centrale de traitement de l’eau (78, chemin des Patriotes).

Exposition en cours

Jusqu’au 29 janvier, il est possible de visiter l’exposition L’objet chez l’Autochtone du Nord-est de l’Amérique de la Société de mise en valeur du patrimoine historique québécois, à la Maison des gouverneurs. La Maison des gouverneurs est accessible tous les jours, de 10 h à 16 h.

Pour en savoir davantage, consulter le site de la Ville de Sorel-Tracy dans la section Maison des gouverneurs ou communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.