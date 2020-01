L'émission de la MRC "Matière grise", de retour pour une seconde saison

L’émission destinée aux personnes de 55 ans et plus et à leur famille, Matière grise, de retour pour une saison 2.

La MRC de Pierre-De Saurel et la Table de concertation des aînés Pierre-De Saurel Agir pour mieux vieillir, en collaboration avec MAtv Sorel-Tracy, annoncent le retour de l’émission de télévision Matière grise pour une deuxième saison.

Faire connaître les services de la MRC

La première émission de la saison 2, d’une série de 12, sera diffusée sur MAtv (chaîne 609 de Vidéotron) le 21 janvier à 20 h et sera présentée en rappel selon l’horaire suivant :

• Lundi: 16 h 30 - 23 h

• Mardi: 9 h - 20 h

• Mercredi: 8 h - 16 h 30 - 19 h 30

• Jeudi: 9 h - 19 h

• Vendredi: 16 h 30

• Samedi: 9 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30

• Dimanche : 17 h - 20 h 30

Matière grise est une émission de type magazine de services destinée aux personnes de 55 ans et plus et leur famille. Les promoteurs, la MRC et la Table de concertation des aînés, ont développé cette émission afin de faire connaître et rayonner les services, les projets, les activités et les initiatives destinés aux aînés et offerts dans la région.

Alimentation, alphabétisation, aide médical à mourir, Secours adaptés, vélo électrique et zoothérapie sont quelques-uns des sujets qui seront abordés cette saison-ci. Découvrez tous les thèmes de la saison 2.

Pour ceux qui ne sont pas des clients Vidéotron, il est possible de voir les épisodes de la saison 1 sur ce site. Les épisodes de la saison 2 seront quant à eux disponibles en septembre prochain.