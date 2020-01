Comment éveiller les touts-petits à l'art ?

Le mercredi 12 février, les artistes, organismes culturels et créateurs de contenu qui s’intéressent au jeune public sont conviés à un mini-colloque mis sur pied par Culture Montérégie pour discuter de l’effet des arts sur les tout-petits et mieux comprendre ce public.

Ayant pour mission de mobiliser et d’informer les artistes qui œuvrent dans sa région et avec la conviction que l’art est une occasion dès le plus jeune âge d’éveiller l’intelligence et les sens, Culture Montérégie explique avoir créé cet événement pour aider les artistes à savoir mieux s’adresser à cet auditoire particulier. La rencontre entre chercheurs et praticiens incitera à réfléchir aux différentes manières d’entrer en contact avec les tout jeunes enfants. Il y sera question de théâtre, de peinture, de musique, de folklore, de danse, de chant, de littérature et de marionnettes.

Production de podcasts

Quatre conférences seront proposées, ainsi que des tables d’échanges où des artistes présenteront leur travail et partageront leur expérience auprès des gens du milieu et du public. Une série de balados sera tirée de cette rencontre afin de faire revivre ce riche contenu au cours de l’année.

Un Comité formé notamment du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM), de Culture Montérégie et du comité régional Opération Colibri a été créé pour réfléchir aux moyens de sensibiliser les milieux, ainsi que de valoriser et d’enrichir les connaissances sur les pratiques et les effets de l’éveil aux arts très tôt dans la vie des enfants. L’enregistrement de cette série de balados sur ce sujet se poursuivra à l’occasion du 5e colloque internation.al du RCPEM, Accompagner l’enfance, un défi plein d’espoir en mai prochain.

L'événement aura lieu le mercredi 12 février prochain à Longueuil, dans l’immeuble Place à l’Emploi, au 125 du boulevard Sainte-Foy, de 8 h 30 à 13 h 30. Un dîner sera offert gratuitement. L’inscription est obligatoire, il est possible de la réaliser en ligne. Pour plus d’informations, contacter le 450 651-0694 poste 222.

Pour information, les acteurs du monde des arts conviés sont :

Conférenciers

- Hélène Boucher, professeur à l’UQAM, spécialiste de pédagogie musicale

- Patricia Boyer, Musée des beaux-arts de Montréal, responsable des programmes préscolaires

- Karine Gaulin, Les Chemins Errants (théâtre, musique, théâtre d’ombres, modelage, peinture,

danse).

- Nicole O’Bomsawin, danse autochtone, initiation à la danse pour les petits.

Autres professionnels invités aux tables d’échanges

Dominique Renaud, La Fanfare Fanfaronne, Escales musicales rocambolesques

Marion Delpierre, Petits Bonheurs, Rendez-vous culturel des tout-petits.

Louise Lapointe, Les Casteliers, Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)

D’autres invités sont à confirmer