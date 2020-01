Appels à candidatures 2020 pour projet Foudl'Art

Afin d’offrir à des élèves de 4e année du primaire une expérience de médiation artistique à l’école, la MRC de Pierre-De Saurel lance un appel de candidatures auprès des artistes professionnels et amateurs de la région pour la huitième édition de son projet Foudl’Art.

Foudl’Art consiste à jumeler des artistes maîtrisant des disciplines variées avec des élèves des commissions scolaires de Sorel-Tracy et de Riverside. Cette année, le projet sera offert dans quatre écoles. Les artistes y animeront une série d’ateliers à travers lesquels les élèves seront amenés à créer une œuvre collective mettant en valeur les spécificités identitaires et culturelles de la région. Le tout sera présenté aux parents et à la communauté lors d’une soirée gala en juin.

Le projet Foudl’Art concerne maintenant les écoles primaires de 11 des 12 municipalités de la MRC. Conséquemment, il ne sera plus offert dans les écoles primaires desservant uniquement le territoire de la Ville de Sorel-Tracy, car celle-ci s’est retirée de la mise en œuvre de la politique culturelle régionale.

L'apprentissage de l'art

Grâce à ce projet, les élèves sont initiés aux arts et à la culture, se familiarisent avec les codes culturels et comprennent davantage le métier d’artiste. En parallèle, et de l’aveu des artistes, parents et enseignants, ils développent au fil des ateliers de belles valeurs telles que le travail en équipe et la fierté collective s’y rattachant, un fort sentiment d’appartenance envers leur milieu et le renforcement de leur estime de soi.

La coordination du projet est confiée, une fois de plus, aux Ateliers Je suis capable. Un autre signe de confiance en soi !

Pour en savoir plus sur le projet ou pour soumettre sa candidature, consulter le document "Appel de candidatures Foudl’Art 2020" disponible sur le site Internet de la MRC. Les artistes intéressés peuvent déposer leur dossier au plus tard le 19 février 2020.