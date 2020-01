14e Salon du livre jeunesse : 4 jours de lecture et de spectacles gratuits

La Corporation de la Fête de la lecture et du livre jeunesse a annoncé aujourd'hui que la 14e édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil sera présentée du 14 au 16 février 2020 à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville. Les enfants, adolescents et leurs parents sont invités à venir bouquiner, à rencontrer des auteurs et des illustrateurs, à assister à une foule de spectacles ou à simplement flâner à travers les milliers de livres présents au Salon.

Pour une deuxième année, les enfants seront invités à découvrir la culture autochtone à travers des activités et des livres qui les sensibiliseront aux cultures, à l’histoire et aux artistes des Premières Nations. « La Ville de Longueuil est fière de s’associer à la 14e édition du Salon du livre jeunesse qui permet aux jeunes et aux familles de découvrir des œuvres littéraires de tous genres. Le soutien de la Ville à cet événement d’envergure réitère notre engagement à promouvoir la littératie et encourage la pratique de la lecture chez les petits comme les grands », souligne la mairesse Sylvie Parent.

Simon Boulerice et Marilou Addison

Simon Boulerice sera le porte-parole de l’événement. Formé en écriture, en danse et en théâtre, il est un touche-à-tout épanoui. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Ses œuvres, traduites en sept langues, ont été notamment en nomination pour le Prix du Gouverneur général, le Prix des libraires et les Prix de la critique.

« Quelques années après avoir été invité d’honneur, je suis honoré d’être le Porte-parole du Salon du livre jeunesse de Longueuil. Honoré, car j’aime célébrer le livre et l’impact qu’il peut avoir dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent. Écrire pour la jeunesse est un privilège exceptionnel : j’ai la possibilité de me déposer dans une mémoire presque vierge, assoiffée d’aventures et d’humanité », a témoigné Simon Boulerice

De nombreux auteurs et illustrateurs seront présents cette année encore pour des séances de dédicaces. L’invitée d’honneur est l’auteure à succès Marilou Addison, bien connue pour sa série Le journal de Dylane . Elle sera présente tous les jours au Salon et offrira une animation à la scène Jelitou le dimanche matin.

Spectacles gratuits

Plusieurs spectacles gratuits seront présentés sur la scène TD. Le vendredi, les groupes scolaires et les enfants en journée pédagogique pourront assister à deux spectacles : Au pays des dinosaures par Presto et Balthazar et Lili et Virus à l’aventure par Lise Maurais ventriloque.

Le samedi et le dimanche, quatre spectacles seront offerts : Mission sourire par Mélou, La magie de la chimie tome 2 par Yannick Bergeron, Hisse et Ho par le Gros Orteil et Ça déménage par

Kalimba.

Le dimanche, dans un petit autobus-théâtre situé à l’extérieur de la salle, le Théâtre Tortue Berlue racontera aux enfants l’histoire d’Henri Barbeau, un récit drôle et bouleversant à la fois. Sur la scène Jelitou, des auteurs et illustrateurs feront découvrir leur univers aux jeunes lecteurs.

Pour en connaître davantage sur les activités, l’horaire ou les personnalités présentes, vous pouvez consulter le site officiel du Salon.