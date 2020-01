Chanson: Patrick Norman sera à Sorel-Tracy le 15 février

Patrick Norman a choisi de s’entourer de musiciens de studio à Nashville afin de reprendre six de ses plus grands succès et d’enregistrer six nouvelles chansons. Le résultat : un album qu’il considère comme un nouveau départ, de par son titre Si on y allait , sorti le 15 novembre. En outre, il sera présent pour la tournée de son album sorti en 2017, en spectacle au Cabaret les Années Folles, à Sorel-Tracy, le 15 février prochain.

Choisies parmi son vaste répertoire, les six reprises ont été traitées de la même façon que les nouvelles chansons. Puisque les musiciens et le réalisateur ne connaissaient pas l'étendue de la carrière de Patrick, il a pu laisser les 12 pièces prendre vie comme pour une première fois en studio dans la ville considérée comme le berceau de la musique country. Les succès tels que Quand on est en amour, Mon cœur est à toi et La guitare de Jérémie n’ont pas été dénaturés, mais réarrangés par l’équipe de Nashville.

Parmi les nouveautés, la pièce titre de l’album, "Si on y allait" écrite par Daniel Laquerre et composée par Alain Leblanc, est interprétée en duo avec Nathalie Lord, la femme de sa vie, qui l’accompagne d’ailleurs en tournée depuis quelques années. Patrick Norman s’est entouré d’auteurs-compositeurs de talents tels que Danny Boudreau (La Gibson de mon père), Michel Maurice Fortin (T’aimer quand même) et Nelson Minville (La vie est bonne), avec qui il a d’ailleurs coécrit la pièce Say You’ll Stay. Yvon Éthier, de son vrai nom, signe You Fill All My Dreams, une pièce qui groove à l’image de son alter ego