La 25e édition du symposium "Artistes sur le champ" recherche ses talents

La Ville de Chambly lance un appel aux artistes désireux de participer à la 25e édition du symposium de peinture Artistes sur le champ, les samedi et dimanche 22 et 23 août 2020, sur le site du Fort-Chambly. En plus d’exposer leurs œuvres, les artistes participants devront contribuer à ce qui rend l’événement unique en s’engageant à créer sur place.

Trois bourses d'excellence, un prix Coup de coeur

Jumelé à la Fête de Saint-Louis, le symposium mettra les artistes en vedette dans un site enchanteur, par le biais d’animations originales favorisant les interactions avec le public. Trois bourses d’excellence de 500 $, 300 $ et 200 $ seront octroyées aux artistes dont les œuvres se seront démarquées par leur qualité et leur originalité. De plus, un prix Coup de cœur du public de 300 $ sera attribué en fonction du vote des visiteurs.

Afin de permettre au public de découvrir les talents artistiques des participants, une exposition précédera l’événement, les samedis et dimanches, du 8 au 23 août, au Corps de garde du Fort-Chambly.

Comment s'inscrire ?

Les artistes souhaitant participer au symposium doivent s’inscrire avant le 8 février 2020, à l’aide du formulaire d’inscription en ligne accessible sur le site internet de la Ville de Chambly (Culture et patrimoine/ Symposium Artistes sur le champ/ Zone artiste). Celui-ci peut être acheminé par courriel à [email protected], par la poste à l’attention du Service loisirs et culture (56, rue Martel, Chambly (Québec) J3L 1V3) ou être rempli en ligne.

Les artistes s’inscrivant pour une première fois à l’événement devront également faire parvenir leur dossier d’artiste par la poste : CV, démarche artistique, un minimum de dix photographies en couleurs d’œuvres récentes précisant leur date de création (prévoir une enveloppe affranchie si le retour des documents est souhaité). Les candidats seront évalués sur le statut, la maîtrise technique, la maturité artistique, l’originalité, la cohérence du projet et la qualité de la présentation de leur dossier. Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778 ou [email protected]