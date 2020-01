Entre mémoire humaine et matérielle, les peintures de Frédérique Pelletier interpellent

Une nouvelle exposition "Entre mémoire humaine et mémoire matérielle : ce qui persiste" de l’artiste-peintre Frédérique Pelletier, s'invite entre les murs de la Maison des Gouverneurs du 6 février au 8 avril.



L'artiste propose de montrer à son public la relation entre la mémoire humaine et matérielle. Il s’agit d’un questionnement personnel basé sur le rapport que l’artiste entretient avec la mémoire de l’individu et celle des matériaux.

L’importance accordée à la mémoire dans sa démarche artistique se traduit par des réflexions basées sur le souvenir, plus précisément sur le passage du temps, la trace et la perte. Ces marques uniques, témoins du temps, l’interpellent et motivent son geste créateur.

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 6 février à 17 h à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes). L’entrée au vernissage est gratuite.

L’exposition est ouverte au public tous les jours de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.