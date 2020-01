Azimut diffusion: le début d'anné démarre en trombe

La saison hiver-printemps 2020 s’annonce chargée et couronnée de succès à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Pour commencer, il faudra faire vite pour se procurer les quelques billets restants pour le spectacle "Faire le beau" de P-A Méthot les 8 et 9 février prochains. Il en sera de même pour la lecture publique du spectacle Les Morissette II du mercredi 18 mars.

Le volet chanson n’est pas en reste quand on regarde s’envoler les places debout en admission générale au parterre pour Bleu Jeans Bleu le vendredi 24 avril. Les places assises au balcon sont déjà toutes vendues pour ce spectacle, mais vous pouvez encore rejoindre cette folle soirée, avec ou sans votre coton ouaté favori.

Plusieurs spectacles déjà complets

La salle Georges-Codling est de plus en plus fréquentée: plusieurs spectacles de la programmation hiver-printemps 2020 affichent déjà complet. "Pour une histoire d’un soir" avec Marie Carmen, Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier le vendredi 7 février, "Un village en trois dés" de Fred Pellerin les vendredi 14 et samedi 15 février, "Jusqu’ici, tout va bien" de Julien Lacroix le samedi 29 février, "Déjà?!" de Simon Leblanc le vendredi 27 mars et Au pic pis à pelle de Sam Breton le vendredi 1er mai seront tous présentés devant salle comble.

Les billets pour tous les spectacles de la programmation hiver-printemps 2020 ainsi que les spectacles déjà dévoilés de la saison automne 2020 sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme.