Ciné-conférence: découvrir Taïwan depuis la salle Georges-Codling

Azimut diffusion présentera une ciné-conférence le mardi 18 février à 19h30 à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Il sera question de découvrir Taïwan, cette île aux paysages montagneux qui n’a d’égal que sa culture surprenante allant bien au-delà des idées préconçues.

En compagnie de la guide Andrée-Anne Théroux, il faudra sillonner ces villes mythiques empreintes d’histoires et de traditions venant principalement de la Chine et du Japon. Durant les dernières décennies, Taïwan a su se forger sa propre identité par l’évolution d’une modernité grandissante. Ici, la culture traditionnelle se marie très bien à cette nouvelle mouture faisant des Taïwanais l’un des peuples les plus libres et ouverts d’Asie.

Ici les villes et les différents quartiers sont reconnus pour leur architecture, leur histoire et leur culture distincte. Ancien centre économique de Taïwan, la charmante ville de Lukang se démarque pour ses allures de musée à l’échelle humaine, où bon nombre d’artisans dévoués prennent à cœur la conservation de l’art folklorique. Tout comme le quartier Dadaocheng qui apporte une grande importance aux arts de la scène, tels que le théâtre de marionnettes et l’opéra. Et puisque la culture ne se limite pas juste à l’art, la ville de Tainan séduira les fins gourmets grâce à ses marchés effervescents, offrant des mets réconfortants.

Finalement, on ne peut terminer un séjour sur l’île sans avoir visité les maisons de thé aux lanternes scintillantes de Jiufen. Ancré dans son passé, le pays est toutefois maintenu par une génération inspirante ayant une réponse à leur identité actuelle donnant une nouvelle signification à l’étiquette commerciale "Made in Taïwan".

Les billets sont en vente au coût de 18 $ au tarif régulier, de 15 $ pour les 18 ans et moins et les 60 ans et plus, et de 14,50 $ pour les membres VIP, à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Les billets sont accessibles en ligne.