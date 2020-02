Théâtre : "Western" de François Lavallée, bientôt à Sorel-Tracy

Azimut diffusion, en collaboration avec le Regroupe du conte au Québec, présente le spectacle "Western" le vendredi 21 février à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

"Western", c’est une course échevelée, fantasmée dans les vapeurs d’une soirée sacrément arrosée où les deux compères se lancent le défi de "déconnecter" (la technologie, la carte de crédit, le web, la dépendance numérique, les questions auxquelles on n’a même plus le temps et le plaisir de ne pas trouver de réponse). Une poursuite qui vire au Western. Une épopée qui naît en plein cagnard et pleine poussière. Cette autre quête du toujours plus vite et toujours plus loin (symbolique ancêtre de notre connexion contemporaine), les deux conteurs, de mésaventures en mésaventures, vont se trouver contraints à la cautionner.

La création de "Western", à l’automne 2017 à la Chasse-Galerie située à Lavaltrie, a été suivie d’une présence dans plusieurs festivals de conte québécois, à Trois-Pistoles, Sherbrooke et Montréal. La toute jeune proposition a ensuite fait une halte à La Réunion, avant d’être accueillie, début 2018, au théâtre le Strapontin en Bretagne pour parachever la création scénique : mise en scène, lumière et création sonore. Depuis, le spectacle circule en France et débute sa première tournée en salle au Québec, rendue possible grâce au Circuit Paroles Vivantes, le vendredi 21 février à Sorel-Tracy.

Les billets pour ce spectacle ainsi que tous ceux de la programmation d’Azimut diffusion sont en vente à la billetterie située au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se les procurer sur le site web de l’organisme.