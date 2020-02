Le Gala Exception’Elle 2020: les femmes dans un milieu masculin appuyées

Le jeudi 28 mai prochain, L’Orienthèque tiendra la 6e édition du Gala Exception’Elle 2020. L’événement a pour but de souligner l’apport d’une femme étudiant, travaillant ou résidant dans les MRC de Pierre-De Saurel et de Marguerite-D’Youville, et s’étant illustrée dans une formation ou un métier majoritairement masculin.

Le prix novateur Employeur d’Exception 2020 récompensera une entreprise d’ici qui favorise la mixité en emploi en embauchant des femmes œuvrant dans des métiers majoritairement masculins.

Voici les bourses de reconnaissance:

Bourse Desjardins (500$) - Femme travaillant dans un métier majoritairement masculin.

Bourse Château Langelier (300$) - Femme étudiant dans une formation majoritairement masculine.

Les critères pour prétendre participer à ce Gala sont les suivantes :

- être une femme travaillant dans un métier majoritairement masculin;

- être une femme étudiant dans une formation majoritairement masculine;

- être un employeur qui embauche des femmes œuvrant dans des métiers majoritairement masculins.



Pour faire parvenir sa candidature, contacter Pascale Lafond, chargée de développement, au [email protected], avant le 17 avril prochain, ou composer le 450 730-0181, poste 106, pour en savoir davantage.