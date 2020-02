Charles Robert et Éli Rose au Marché des arts Desjardins

L’artiste originaire de Sorel-Tracy, Charles Robert, et la star montante de l’année, Eli Rose, seront sur un double-plateau, le vendredi 13 mars à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Tout juste de retour de sa tournée européenne avec Véronic Dicaire, Charles Robert ne cesse de peaufiner son matériel en s’inspirant des paysages à couper le souffle que la route lui réserve. Il affectionne particulièrement les sonorités électros et les synthétiseurs qu’il intègre parfaitement à son univers électro pop singulier, à la fois dansant, enveloppant et touchant.

Sur son premier disque intitulé Les corps invincibles , Charles entraine ses auditeurs dans sa quête identitaire, où la recherche du bonheur, de l’amour, du désir de mieux se comprendre tracent la route de ses chansons. Cette urgence de vivre, cette fragilité dans les textes de l’auteur-compositeur-interprète se ressentent. On y découvre un être sensible qui partage ses plus profondes inspirations.

Quand à Eli Rose, sa chanson "Carrousel" a beaucoup joué sur toutes les radios du Québec depuis l’été dernier. Forte d’une dizaine d’années d’expérience musicale, Eli Rose s’entoure de collaborateurs de renom pour créer une pop urbaine accrocheuse aux fortes influences américaines. En studio, le croisement étonnant de la voix angélique de la chanteuse aux beats urbains et électro assure un son actuel, rarement entendu dans la pop francophone. Sur son album éponyme paru en 2019, la colorée Eli Rose s’éclate et ne ressemble à personne.

Les billets pour tous les spectacles de la programmation hiver-printemps 2020 sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se les procurer sur le site web de l’organisme.