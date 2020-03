Bruno Pelletier et Julie Lamontagne à l'oeuvre pour l’église Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Denis-sur-Richelieu accueillera le chanteur Bruno Pelletier, lors d'une soirée intime, le 26 avril prochain à 14 h. Ce dernier sera au coeur d'un spectacle-bénéfice qui a pour but d’aider à financer les coûts de chauffage de l’église, construite en 1792, et de la protéger. Il sera accompagné de la pianiste Julie Lamontagne.

Il est possible de se procurer des billets pour soi ou pour ses proches, ainsi qu'un tirage pour des client, en faisant un don. Il est possible de recevoir un reçu pour les impôts pour don de charité en assistant au spectacle ou en offrant des billets.

Le coût des billets est de 60 $ pour les 10 premières rangées, 50$ pour les rangées de 11 à 20 et 40 $ pour les rangées de 21 à 30, aux jubés et à la mezzanine. Il est possible de contacter les organisateurs pour réserver des places au 450 787-2020 ou encore au 450 787-9719.