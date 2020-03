Azimut Diffusion étoffe son calendrier 2020

Azimut diffusion procédera à la mise en vente au grand public de dix nouveaux spectacles le lundi 9 mars à midi, comprenant un ajout à la saison hiver-printemps 2020 et neuf spectacles de la saison été-automne 2020 !

En effet, Azimut diffusion aura le plaisir de recevoir Mariana Mazza pour le rodage de son spectacle "Impolie", les 4 et 5 juin 2020 pour clore la saison hiver printemps 2020 en beauté et en humour.

Du côté de la série "Les soirées d’août…ces!", deux spectacles à ne pas manquer. C’est le volet chanson de cette série estivale qui ouvrira la marche avec "Piano Man Expérience 2", de Christian Marc Gendron, vendredi 7 août et "Les années Cat Stevens" avec Pierre Trépanier, Alain Lessard et Martin Couture le vendredi 21 août.

En ce qui a trait à la saison automne 2020, dont l’ensemble de la programmation sera officiellement dévoilé lors du lancement qui aura lieu au début du mois de mai, certains spectacles seront déjà disponibles. En chanson, on retrouvera Luce Dufault avec son spectacle "Dire combien je t’aime", le vendredi 18 septembre et ce sera au tour de Ludovick Bourgeois de charmer le public sorelois le vendredi 25 septembre.

Du côté de l'humour...

Les amateurs d’humour ne seront pas en reste avec "Détour" de Guillaume Pineault, le samedi 26 septembre, "Transparent" de Mario Tessier le samedi 7 novembre à 20h, "Parfa", d'Olivier Martineau le samedi 14 novembre à 20h, Cathy Gauthier en rodage le samedi 21 novembre et Phil Roy, qui débarque avec un tout nouveau spectacle le samedi 12 décembre.

Enfin, en plus de ces nouveaux spectacles annoncés, certains des rendez-vous de l’automne 2020 sont déjà en vente depuis novembre dernier. Il s’agit de "Hypersensoriel", de Messmer, le samedi 3 octobre, "Pour déjouer l’ennui", de Pierre Lapointe le vendredi 13 novembre et "Haïku", de Diane Tell, le vendredi 20 novembre.

Tous les spectacles mentionnés ci-dessus auront lieux à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. Plus de détails sont disponibles sur le site d'Azimut Diffusion. Les billets pour tous les spectacles de la programmation sont présentement en vente à la billetterie située au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se procurer les billets sur le site web de l’organisme. Les nouveautés seront disponibles à compter de midi le lundi 9 mars, sur place et en ligne.