Après une saison d’absence, la 24e édition de "Stars d'un soir" est de retour

Azimut diffusion présentera la 24e édition de la populaire activité de financement "Stars d’un soir" à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, vendredi 20 mars dès 20h.

L’année 2019 marquait les 30 ans d’Azimut. De fait, l’organisme s’est concentré à célébrer cet anniversaire lors du concert "30 ans, 30 chansons" donné le 8 juin dernier. Étant donné le succès indéniable que la soirée "Stars d’un soir" suscite à chaque édition, le retour de l’activité de financement en 2020 semblait naturel.

Le vendredi 20 mars à 20h, le public retrouvera retrouverez le "house band" composé de Serge Capistran à la direction musicale et à la guitare, Katherine Plante aux claviers et au violon, Stéphane Jetté à la batterie ainsi que Gilles Neault à la basse sur la scène de la salle Georges-Codling. Les quatre musiciens accompagneront les membres du conseil d’administration, les employés d’Azimut diffusion et leurs stars invitées !

Se succèderont sur scène Fabienne Desroches, Jacinthe Bouchard, Johanne Breton, Tommy Tremblay, Michèle Gauthier, Kelly Letendre, Benoit Courchesne, Dave Raymond-Thériault, Laurie-Anne G. Cournoyer, Johany L Malo, Patrick Péloquin, le Conseil de ville de Sorel-Tracy, Benoit Proulx, Laurence Lepage, Lyne Dextradeur, Paul-André Beaufort, Serge Beaufort, Élizabeth Dufresne, Hélène Braconnier, le "teach band de l’ESBG", Alicia Neault, Nicole Laforest, Laurianne Gauthier Grenon, Jonathan Croteau Forest, Louise Salvail et Marie-Josée Bourbonnais.

Cette dernière sera de retour à l’animation tandis que Louise Salvail assurera la mise en scène de cette 24e édition! Ce sera le chant du cygne de cette équipe de feu à la tête de l’événement.

Les billets sont en vente au coût de 25 $ à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Il est également possible de se les procurer sur le site web d'Azimut diffusion. Ce spectacle sera présenté en admission générale, sans siège attitré.