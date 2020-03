Céline Faucher chantera les gens du Québec à la Maison des Gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, le public est invité à assister gratuitement au spectacle "Gens du Québec" de Céline Faucher, le 15 mars à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Céline Faucher chante les gens, la mémoire et l’identité du Québec. Elle chante aussi les auteurs d’hier et d’aujourd’hui. Elle porte avec passion ce répertoire partout où l’on retrouve les amoureux de la chanson en leur faisant vivre toute une gamme d’émotions. Avec l’excellent Marc-André Cuierrier (piano et voix).

Veuillez noter qu’en raison du grand succès des Dimanches Fabul’Art, il faut désormais réserver votre place, au plus tard le 13 mars à 15 h, pour assister au spectacle. Communiquez avec le Service des loisirs soit par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 780-5600, poste 4400 durant les heures d’ouverture.

Dans le cas où le stationnement de la Maison des gouverneurs serait complet,il est possible de stationner soit dans les rues avoisinantes, au stationnement de la Maison des jeunes "La Place" (95, chemin des Patriotes) ou à celui de la Centrale de traitement de l’eau (78, chemin des Patriotes).