La MRC de Pierre-De Saurel adopte un plan de soutien au milieu culturel

Sur recommandation du comité régional culturel (CRC), le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a adopté un plan de soutien au milieu culturel visant principalement à offrir un soutien d'urgence à tous les intervenants du milieu culturel affectés par les circonstances entourant la COVID19. Le plan vise également deux autres objectifs: développer une stratégie afin de joindre le plus grand nombre possible d’intervenants du milieu culturel et travailler à maintenir et consolider le dynamisme culturel sur le territoire.

« Je crois fermement à la contribution du secteur culturel lorsque viendra le temps de relancer l’économie de notre région », soutient Diane De Tonnancourt, présidente du CRC de la MRC de Pierre-De Saurel. « Quand on sait que les retombées économiques directes des produits culturels s’élevaient à 11 milliards de dollars au Québec en 2017, ce qui correspond à 2,8 % du PIB provincial selon Hill Stratégies, on constate que l’apport des arts et de la culture est essentiel. C’est

pourquoi nous souhaitons maintenir le dynamisme culturel dans notre région en stimulant le secteur », poursuit la présidente.

Le plan de soutien au milieu culturel fait suite à la soirée de consultation "Discutons culture!" lors de laquelle des acteurs (maires, conseillers municipaux, directeurs généraux municipaux et membres du CRC) des onze municipalités participant au financement de la culture régional ont assisté le 29 janvier dernier.

En lien avec cette soirée, le CRC a déterminé que le prochain projet de développement culturel soutiendra plus particulièrement les artistes et les artisans du domaine des arts médiatiques. Les détails relatifs à ce projet seront annoncés ultérieurement, de même, un appel d’intérêt et un autre de candidatures sont à venir à cet effet.