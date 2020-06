Une retraite bien méritée pour la directrice adjointe d'Azimut diffusion Louise Salvail

La directrice adjointe d’Azimut diffusion Louise Salvail part à la retraite après plus de 22 ans de loyaux services. Dès ses premières années d’activités d’Azimut diffusion, elle y a effectué divers contrats, mais c’est depuis 1998 qu’elle y est revenue à temps plein et de façon permanente pour venir épauler Marie-Josée Bourbonnais.

Au fil des ans, elles ont travaillé afin de mener à bien la mission première d’Azimut, offrir aux habitants de la grande région de Sorel-Tracy des spectacles professionnels de qualité près de chez eux.

De plus, mentionnons que c’est elle qui était derrière la populaire soirée Stars d’un soir. En plus d’avoir signé la mise en scène de plusieurs éditions de cette activité de financement, c’est aussi elle qui coordonnait les nombreux participants impliqués année après année.

Parmi les faits d’armes qui auront marqué la carrière de Louise, il restera aussi le projet de rénovation de la salle Georges-Codling et du Marché des arts Desjardins, qui se sera étalé de 2007 à 2020. L’apport inestimable de Louise au sein d’Azimut a définitivement servi grandement ce projet de grande envergure.

En plus du chapeau de directrice adjointe, elle a assumé l’ensemble des tâches liées à la comptabilité de l’organisme. À cet effet, Azimut vient d'annoncer que Kelly Letendre prendra le relais de ces fonctions à titre de technicienne comptable. Elle a intégré l’équipe il y a un an et est désormais prête à prendre la relève.