Un appel à projets culturel lancé à la MRC Pierre-De Saurel

Pour stimuler l’innovation et favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels sur le territoire des onze municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel participant à la mise en œuvre de la politique culturelle régionale, la MRC de Pierre-De Saurel lance un premier appel de projets dans le cadre de son projet Patrie innovante.

Patrie innovante a pour objectif de soutenir les intervenants du secteur culturel en cette période d’incertitude et d’encourager le déploiement de leurs idées de développement en matière d’art et de patrimoine.

Résider sur le territoire

La MRC de Pierre-De Saurel reconnaît l’apport des artistes dans la communauté et constate que la crise sanitaire actuelle les a durement touchés. Ainsi, l’initiative encourage d’une part, l’expérimentation, la consolidation et la création artistique et d’autre part, favorise la mise en valeur du patrimoine local et régional du territoire.

L’appel de projets s’adresse aux intervenants du secteur culturel résidant sur le territoire, ou à l’extérieur de celui-ci, ayant à cœur la région de Pierre-De Saurel et désirant créer un projet pour les communautés.

Les intervenants choisis pourront mettre en œuvre leur projet auprès du public de leur choix, à condition qu’il se trouve dans l’une des 11 municipalités portant la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC de Pierre-De Saurel.

Dix projets sélectionnés en fin de course

Un deuxième appel de projets similaire sera lancé en septembre. Pour chacun des deux appels, la période de mise en candidature s’échelonnera sur huit semaines. L’initiative portée par la MRC encourage les projets d’une durée maximum de trois mois, dans les sphères opérationnelles suivantes : la création, la production, la diffusion ou la médiation.

Au terme des appels de projets, un total de dix projets sera sélectionné par un jury de pairs indépendant. Une bourse (1 500 $) ainsi qu’un soutien (maximum de 20 h) seront offerts par la MRC de Pierre-De Saurel et ses collaborateurs aux intervenants sélectionnés.

Rencontre d'information le 18 juin

Une rencontre d’information en ligne, prévue le 18 juin à 11 h, permettra d’expliquer le projet en détail et de répondre aux questions des personnes intéressées. Pour y assister, s’inscrire auprès de Chantal Chapdelaine au 450 743-2703 poste 221 ou à [email protected]

Pour remplir le formulaire d’appel de projets, visitez le site Web de la MRC à l’adresse suivante : https://mrcpierredesaurel.com/patrie-innovante.

Patrie innovante est possible grâce au financement de la MRC de Pierre-De Saurel (11 municipalités participantes) et du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre des Ententes de développement culturel 2016 et 2017. Patrie innovante est une initiative issue du plan de soutien (d’action) au milieu culturel adopté par le Conseil de la MRC et recommandé par le comité régional culturel.