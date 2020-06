Plus de 1,8 M$ injectés dans la culture en Montérégie

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), plusieurs MRC, l’agglomération de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, annoncent aujourd’hui la signature d’une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie.

Les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges et le CLD de Brome-Missisquoi font partie de cette entente.

Selon les termes de l’entente, les partenaires ont investi un montant total de 1 878 000 $, dont 924 000 $ proviennent du Conseil, 500 000 $ du MAMH et 454 000 $ des instances régionales (MRC, CLD et l’agglomération).

Soutien aux artistes

Ce montant, réparti sur trois ans (2020-2023) permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Cette entente permettra de soutenir les artistes professionnels de la Montérégie à créer et c'est tous les citoyens qui pourront en bénéficier, explique Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie. Je suis fier de mes collègues d'avoir eu l'audace d'investir dans la culture d'ici. Ensemble, nous sommes plus forts. »

« Je salue l’engagement des partenaires qui se joignent à nous pour soutenir et stimuler la création artistique et littéraire en Montérégie, se réjouit Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil. Le bilan positif de la précédente entente nous a encouragés non seulement à poursuivre les investissements, mais à bonifier l’enveloppe disponible pour l’ensemble de la région. En mettant nos ressources en commun, nous favorisons la présence des arts et des lettres au sein des collectivités par l’éclosion de projets qui contribueront à un développement culturel et durable. »

Programme de partenariat territorial pour le développement des arts et les lettres en Montérégie

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Culture Montérégie est responsable de la promotion de l’entente et des appels de projets et accompagne les artistes, écrivains et organismes artistiques qui souhaitent déposer un dossier. Un appel de projets sera lancé dans les prochaines semaines pour chacun des territoires de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest et de l’Agglomération de Longueuil.

Appel de projets

Les dates sont fixées comme suit, selon les endroits:

- Montérégie-Ouest:



Lancement, appel de projet: le 19 juin

Date limite de dépôt: 3 septembre

- Agglomération de Longueuil

Lancement, appel de projet: 29 juin

Date limite de dépôt: 24 septembre

- Montérégie-Est:

Lancement, appel de projet: 22 juillet 2020

Date limite de dépôt: 15 octobre 2020