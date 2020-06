Le livre "CJSO, La voix de la région depuis 75 ans" retrace l'histoire des ondes soreloises

Cournoyer publications a lancé aujourd’hui le livre intitulé CJSO, La voix de la région depuis 75 ans en direct de l’émission "Dans nos pantoufles" entre 7 h et 9 h, sur les ondes de CJSO.

Il y a 75 ans jour pour jour, soit le 16 juin 1945, CJSO faisait son entrée sur les ondes et de façon continue, en débutant sa programmation régulière. Le lancement de ce livre devait avoir lieu lors d’une grande soirée, mais la situation exceptionnelle a finalement ramené ses auteurs à l’essentiel : célébrer ce 75e anniversaire sur les ondes.

Cet ouvrage de 84 pages abondamment illustré constitue la première synthèse historique de la station de radio commerciale de langue française, l’une des plus anciennes au Québec. Jamais en 75 ans le passé extraordinaire de CJSO n’a fait l’objet d’un livre aussi complet et d’une qualité comparable, distribué à grand tirage.

« Nous avons voulu réaliser ce livre pour mieux faire connaître toutes les étapes de ces 75 ans d’une riche vie radiophonique qui fut également le témoin fidèle de notre histoire régionale depuis 1945, et également pour rendre hommage à tous ces gens passionnés de radio qui ont bâti son histoire, jour après jour jusqu’à

aujourd’hui », a déclaré Laurent Cournoyer, président-directeur général de CJSO 101,7 FM et éditeur.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce livre, notamment de nombreux anciens et actuels employés de CJSO, la Société historique Pierre-de-Saurel, Catherine Objois, rédactrice et historienne, Sébastien Paul, coordonnateur et designer graphique et Julie Barthe, coordonnatrice de Cournoyer publications, ainsi que tous les propriétaires, dirigeants d’entreprises et d’organismes qui ont accepté d’y participer. Sans eux, cet ouvrage n’aurait pu vu voir le jour », a souligné Laurent Cournoyer.

CJSO, La voix de la région depuis 75 ans est en vente dès aujourd’hui, au coût de 20$ à CJSO et à la librairie Marcel Wilkie. Racontant l’histoire d’amour privilégiée entre CJSO et la région de Sorel-Tracy, ce livre constituera un outil de référence à la fois pour l'histoire régionale et pour l’histoire de la radio au Québec.

« J’invite les citoyens de la région à synchroniser la fréquence de la station ce 16 juin de 20 h à 22 h, afin d’écouter l’émission spéciale “Le soir de mes 75 ans”. Il sera possible d’y entendre des témoignages et des prestations musicales de plusieurs artistes québécois. De plus, le troisième quart de siècle sera souligné pendant toute l’année à l’aide de capsules sur la riche histoire de notre radio locale », a déclaré Jean-Bernard Émond, député de Sorel-Tracy, au salon bleu de l’Assemblée nationale.