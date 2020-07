Le Biophare de Sorel-Tracy reçoit un soutien de 150 000$ du gouvernement

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy a annoncé ce matin un soutien financier de près de 3,7 M$ à 16 institutions muséales à vocation scientifique et technologique (IMVST), qui sont désormais appuyées dans leur mission par le ministère de la Culture et des Communications. Le Biophare, situé à Sorel-Tracy, est ainsi soutenu à hauteur de 150 000$.

La ministre a fait cette annonce en compagnie du député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Elle a tenu à ce qu'une aide financière soit rapidement acheminée aux 16 IMVST réparties à travers le Québec. Pour les quatre années subséquentes, le montant total octroyé à la muséologie scientifique sera de 20 M$.

« Dans le contexte actuel de pandémie, j'ai tenu à ce que nous agissions rapidement afin de soutenir financièrement ces institutions muséales qui ont été fragilisées par la crise sanitaire, précise Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. Leur mission rejoint notre objectif de faire rayonner cette culture québécoise dont nous sommes fiers et de la rendre accessible, et nous serons heureux de les appuyer au cours des cinq prochaines années. »

Une enveloppe supplémentaire de 5,03$

Dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, les 16 IMVST pourront par ailleurs bénéficier de l'enveloppe supplémentaire ponctuelle de 5,03 M$ qui servira à bonifier l'aide au fonctionnement dans le secteur muséal.

La nouvelle aide au fonctionnement octroyée aux 16 institutions s'ajoute au soutien alloué à 96 institutions muséales par l'intermédiaire du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, et fait en sorte que ce sont plus de 110 institutions muséales de toutes vocations confondues qui seront maintenant appuyées financièrement par le Ministère à la grandeur du Québec. Ce programme intégrera ultimement un volet destiné aux IMVST.

Voici les répartitions des subventions:

Région IMVST Subvention 2020-2021 02 Zoo sauvage de Saint-Félicien 500 000 $ 04 La Cité de l'énergie 200 000 $ 05 Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier 400 000 $ 05 ASTROLab du Mont-Mégantic 100 000 $ 06 Zoo Ecomuseum 400 000 $ 08 Fossilarium 36 760 $ 09 Centre d'interprétation sur les mammifères marins 143 032 $ 11 Bioparc de la Gaspésie 250 000 $ 11 Exploramer 200 000 $ 13 Cosmodôme 200 000 $ 13 Musée Armand-Frappier 250 000 $ 13 Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 400 000 $ 13 Centre d'interprétation de l'eau 100 000 $ 16 Biophare 150 000 $ 17 Centre de la biodiversité du Québec 141 018 $ 17 Parc Marie-Victorin 200 000 $ Total 3 670 810 $

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, a ajouté: « Grâce à ce soutien, des institutions de notre région, comme le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et le Centre d'interprétation de l'eau, toutes deux situées dans la circonscription de Sainte-Rose, pourront poursuivre leurs activités et leur mission, au grand plaisir des Québécoises et des Québécois. Elles continueront ainsi de faire briller Laval dans le paysage muséal scientifique du Québec. »

Rappelons par ailleurs que le Plan de relance économique du milieu culturel, annoncé le 1er juin dernier, comporte des mesures spécifiques s'appliquant aux institutions muséales. Le ministère de la Culture et des Communications a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour déployer cet important plan doté d'une enveloppe de 400 M$.

Enfin, les musées à vocation scientifique et technologique qui le désirent pourront, lorsqu'ils seront prêts, participer à la mesure de gratuité le premier dimanche du mois.