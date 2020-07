Les spectacles dans les parcs sont de retour à Sorel-Tracy

Les rassemblements extérieurs de 250 personnes avec distanciation étant désormais permis, c’est avec enthousiasme que la Ville de Sorel-Tracy annonce le retour des spectacles dans les parcs.

Le duo Les Intemporels sera au parc André-Ossant (3240, rue André-Jean) le 4 août et Patrice Courchesne sera aux Jardins de la Baronne de la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes) le 5 août. Les spectacles auront lieu de 19 h à 20 h. Veuillez apporter vos chaises.

Les Intemporels

Les Intemporels, un duo composé de Linda Proulx et de Guy Vandal, vous donnent rendez-vous pour passer un agréable moment à l’extérieur et pour partager ensemble de magnifiques chansons intemporelles de nos artistes francophones.

Patrice Courchesne

Depuis plus de dix ans, Patrice Courchesne joint sa chaleureuse voix et sa guitare à plusieurs projets musicaux. Il offre dans ce spectacle acoustique, des chansons à saveur blues, pop et rock, d’hier à aujourd’hui. Laissez-vous emporter par la musique de Stevie Ray Vaughan, John Mayer, Tracy Chapman et bien plus.

Pour toute question concernant ces spectacles, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel à [email protected]