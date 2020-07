Du cinéma en plein air, directement chez vous ça vous dit?

C’est ce vendredi que débute l’édition 2020 du Festival de Films de la Montérégie et une fois de plus, elle promet d’en mettre plein la vue aux cinéphiles.

Le Festival de Films de la Montérégie a pour mission de mettre en valeur la réalisation de courts métrages et de permettre la diffusion d’œuvres cinématographiques à un large public.

Le réalisateur Jules Falardeau, qui a collaboré à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, a accepté d’être le président d’honneur du festival pour une deuxième année consécutive. Les films sélectionnés ont été choisis parmi tous les courts métrages reçus lors de la période d’inscriptions qui s’est déroulée de mars à juin 2020.

Quatre soirées de diffusion sur Facebook

La formule habituelle du festival est de présenter plusieurs soirées de courts métrages tout au long de l’été, toujours en plein air avec un écran géant sous les étoiles et ce, dans plusieurs municipalités de la Montérégie. Lorsque l’interdiction des rassemblements a été publiée, l’administration du festival a décidé d’en faire une édition numérique à la place d’annuler la saison.

Ce sera donc quatre soirées de diffusion qui seront proposées aux cinéphiles. Toutes ces soirées ont une durée approximative de 90 minutes et présentent entre 9 et 12 courts métrages. Les dates sont: le 31 juillet, le 12 août, le 28 août et le 4 septembre, tous à 20h en live.

Au lieu d’être présentées sur un écran géant, les soirées de projection seront faites sur Facebook Live et le public sera invité à sortir leurs écrans à l’extérieur afin de recréer l’ambiance habituelle du festival.

D’ailleurs, l’une des projections sera faite le 12 août prochain, soit la principale soirée des perséides de l’été. Le public sera d’ailleurs invité à envoyer des photos de leur emplacement et à clavarder avec les autres web spectateurs lors de la mise en ondes afin de créer un rassemblement virtuel.

Vote coup de coeur parmi 44 courts-métrages

Le public sera aussi invité à voter pour son coup de cœur de la soirée, ces votes pourront avoir un effet sur la décision des juges quant à la sélection des films pour la grande finale.

En tout, ce sont 44 courts métrages qui seront en compétition tout au long de l’été à chacune des représentations. De ce nombre, 10 seront sélectionnés afin de faire la grande finale du festival de films.

Cette finale se tiendra le 25 septembre prochain et la formule de la finale reste encore à développer. Toutes les représentations pour la compétition sont en ligne, mais l’organisation du festival aimerait créer une autre ambiance pour la finale. Les détails concernant cette soirée unique seront présentés au mois de septembre prochain.