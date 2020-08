Une série d’animations prévue à Sorel-Tracy dès demain

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l’achat local "J’ai trouvé à Sorel-Tracy", la Chambre de commerce et d’industrie (CCIST), en collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy, Desjardins et Rio Tinto Fer et Titane, lance une série d’animations et de spectacles gratuits au centre-ville.

Maintenant que la Direction de santé publique permet les rassemblements extérieurs de 250 personnes et moins en conservant la distanciation physique, l’animation dans la rue refait son apparition.

Dès ce vendredi jusqu’au 29 août, des spectacles seront présentés en plein air les vendredis et samedis soirs, de 19 h à 21 h, devant le Marché des arts Desjardins, à l’angle des rues du Roi et Augusta, grâce à la participation de la Corporation des événements de Sorel-Tracy. À quelques pas de là, au Carré Royal, le public sera invité à participer à des ateliers de danse en ligne avec Michel Tremblay, de 19 h à 21 h, chaque vendredi et samedi.

Les artistes qui se produiront au centre-ville seront annoncés au fil du mois d’août. Ce vendredi 14 août, Patrick Larivée et Pierre Berthiaume seront sur scène, tandis que Yann Arsenault et Le Road Trip Band se produiront samedi 15 août.

Le public est invité à venir assister aux spectacles et à redécouvrir les commerces et terrasses du secteur. Le port du masque est recommandé lors de ces événements, même s’ils se dérouleront en plein air.