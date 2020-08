Une nouvelle exposition à la Maison des gouverneurs dès ce 27 août

À Sorel-Tracy, l’exposition Histoires à regarder 2.0 de Suzane O’Neill est accessible dès ce jeudi 27 août jusqu'au 4 novembre à la Maison des gouverneurs.

Suzane O’Neill cherche, expérimente, découvre. Photographe et peintre, elle explore, par le biais de la macrophotographie, les textures qu’elle crée. L’agrandissement de ses petits univers ouvre sur des mondes insoupçonnés et provoque l’étonnement. Elle raconte ainsi des histoires depuis plus de 25 ans.

L'exposition est visible tous les jours de 9 h à 17 h jusqu’au 7 septembre et, hors saison, tous les jours de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition.