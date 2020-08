Patrie innovante: les cinq premiers lauréats dévoilés

Marc-André Boisvert, Stéphanie Brunelle, Jocelyn Parenteau, Normand Perron et Vincent Pouliot sont les artistes sélectionnés par un jury indépendant au terme du premier appel de projets pour Patrie innovante, lancé par la MRC de Pierre-De Saurel en juin dernier.

Le jury indépendant, composé d’Anne-Marie Dulude, directrice générale du Biophare, Antoine Lachance, musicien professionnel et Tina Struthers, artiste professionnelle en arts textiles et visuels, a choisi ces

cinq artistes puisque leurs projets apporteront des retombées dynamiques sur le territoire, contribueront au développement culturel et local et répondent aux critères de faisabilité. Au total, douze candidatures ont été reçues dans le cadre de ce premier appel de projets.

C’est ainsi que les projets Fictionnaliser la mémoire des aîné.e.s de Marc-André Boisvert, artiste de la relève (littérature – mémoire vivante), Création d’une grille émission de Stéphanie Brunelle, alias Bouclette (arts clownesques), Protéger et se souvenir de Jocelyn Parenteau (arts multidisciplinaires), D’une rive à l’autre de Normand Perron (Littérature) et Espaces sonores de Vincent Pouliot, artiste de la relève (arts multidisciplinaires) verront le jour d’ici la fin de l’année 2020.

Bourse et accompagnement

Tous obtiennent une bourse de 1 500 $ pour favoriser le développement de leur démarche artistique ainsi qu’un accompagnement personnalisé (maximum de 20 h) offert par la MRC de Pierre-De Saurel et ses collaborateurs.

« La crise sanitaire ayant touché particulièrement les intervenants du secteur culturel, nous avons lancé "Patrie innovante" pour les soutenir, stimuler l’innovation et renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté locale sur le territoire des onze municipalités de la MRC participant à la mise en œuvre de la politique culturelle régionale », précise Diane De Tonnancourt, présidente du comité régional culturel de la MRC.

Deuxième appel en septembre

Un deuxième appel de projets similaire sera lancé le 8 septembre prochain. À noter que les projets soumis lors du premier appel de projets et n’ayant pas été retenus pourront être redéposés dans le cadre du second à la condition que des modifications significatives aient été apportées.

Patrie innovante est possible grâce au financement de la MRC de Pierre-De Saurel (11 municipalités participantes) et du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre des Ententes de développement culturel 2016 et 2017. C'est une initiative issue du plan de soutien (d’action) au milieu culturel adopté par le Conseil de la MRC et recommandé par le comité régional culturel.