Le groupe 2e Rue du Centre à Sorel-Tracy ces 1 et 2 septembre

Dans le cadre des spectacles présentés cet été dans les parcs, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement aux prestations du groupe 2e Rue du Centre le 1er septembre au parc des Bateaux blancs (99, rue du Souvenir) et le 2 septembre au parc de la Terrasse-Duvernay (5052, Terrasse-Duvernay), de 18 h 30 à 19 h 30.

Le groupe 2e Rue du Centre composé d’Éric Beaulieu, de Jacques Arpin et de Jacinthe Bouchard offrira une performance ces deux jours avec des interprétations des groupes Crosby, Stills, Nash and Young, America, The Mamas and Papas, Peter Paul and Mary, Olivia Newton-John, Lady Antebellum, et beaucoup d'autres qui feront voyager dans le temps.

Étant donné que les rassemblements extérieurs sont désormais autorisés jusqu’à 250 personnes en maintenant la distanciation physique, le nombre de spectateurs permis pourrait être revu en fonction de la capacité d’accueil de chaque site.

Pour toute question concernant ces spectacles, communiquer avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel à [email protected]