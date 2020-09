Stéphane Tellier Trio en spectacle à Sorel-Tracy les 8 et 9 septembre

Dans le cadre des spectacles présentés cet été dans les parcs, une occasion est donnée d'assister gratuitement aux prestations de Stéphane Tellier Trio le 8 septembre au parc De Grandpré et le 9 septembre au parc Réal-Lemieux, de 18h30 à 19h30.

Guitare, basse et batterie, le trio composée de Stéphane Tellier, Benoit Paulhus et Stéphane Jetté offre des compositions et des chansons du répertoire populaire des années 50 à aujourd’hui.

Étant donné que les rassemblements extérieurs sont autorisés jusqu’à 250 personnes en maintenant la distanciation physique, notez que le nombre de spectateurs permis pourrait être revu en fonction de la capacité d’accueil de chaque site.

Consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.