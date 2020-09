Richelieu: les noms des artistes du spectacle À première vue enfin dévoilés

Le nom des artistes qui participeront au spectacle « À première vue » à Richelieu le 26 septembre prochain est enfin connu. Les deux principales prestations seront offertes par des concurrents 2017 et 2019 du Festival de la chanson de Granby.

C’est au parc Florence-Viens que sera présenté ce pique-nique acoustique, offert gratuitement dans le cadre des Journées de la culture. Toutes les mesures sanitaires, comme le port du couvre-visage, seront mises en place pour l’événement qui débutera à 16h.

Un calibre relevé

La première prestation musicale sera assurée par Tom Chicoine. En 2017, sa musique et sa plume l’ont amené en finale de Ma Première Place des Arts et en demi-finale du Festival de la chanson de Granby. En 2019, le guitariste était aussi participant au Festival de la Chanson de la Petite Vallée. Son rock franc, aux accents de blues et de country, vous séduira sans aucun doute.

Suivra ensuite la Croisée d’Antan. Un jeune groupe de musique Trad s'avérant être une relève certaine pour le patrimoine québécois. Une passion énergique et contagieuse à découvrir. Participant du Festival Folk Expression de Québec, ils ont aussi été finalistes du Festival de la chanson de Granby en 2019.

Mentana, la formation folk americana sera également de la partie pour présenter quelques-unes de leurs plus récentes chansons. Leur répertoire oscille entre un train beat à la Johnny Cash et la nostalgie du piano, en passant par des harmonies sensibles aux échos inébranlables de rythmes amérindiens. Mentana amène directement le spectateur au cœur d'un périple dépaysant.

Réservations obligatoires

L’admission à ce pique-nique acoustique sera gratuite, mais il faut réserver une des 250 places disponibles. Il est possible de le faire au ville.richelieu.qc.ca/ premierevue. À noter que l’événement sera remis au 27 septembre en cas de pluie.