La MRC de Pierre-De Saurel présente gratuitement le documentaire sur l’immigration, "Bagages"

La projection du documentaire Bagages se réalise dans le cadre d’une entente que la MRC de Pierre-De Saurel avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Cette entente vise à accroître la contribution de la diversité et de l’immigration au dynamisme de la région et à faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. C’est aussi en collaboration avec L’Orienthèque, organisme qui détient l’expertise à ce niveau, que la MRC met en œuvre le plan d’action relatif à l’entente.

Bagages est un documentaire qui raconte le parcours d'intégration de jeunes immigrants de l'école Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont, à Montréal, à travers une pièce de théâtre qu'ils montent dans leur cours d'art dramatique. Le documentaire a été imaginé pour permettre de comprendre en profondeur et dépasser les préjugés sur la réalité de l'immigration. D’ailleurs, la projection sera suivie d’un échange.

L’événement aura lieu le 19 septembre prochain, à 14 h, dans la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins. La projection est ouverte à tous, gratuitement. Cependant, en raison des normes sanitaires en vigueur, les places sont limitées. Il est nécessaire de réserver sa place au 450 743-2703 ou à [email protected] Une collation sera offerte aux spectateurs.