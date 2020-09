À la MRC Pierre-de Saurel, un 2e appel de projets pour Patrie innovante

Pour une deuxième fois cette année, la MRC de Pierre-De Saurel lance un appel de projets dans le cadre de son projet Patrie innovante afin de stimuler l’innovation et favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels sur le territoire des onze municipalités de la MRC participant à la mise en œuvre de la politique culturelle régionale.

Patrie innovante a pour objectif de soutenir les intervenants du secteur culturel en cette période d’incertitude et d’encourager le déploiement de leurs idées de développement en matière d’art et de patrimoine.

Créer un projet pour les communautés

L'initiative encourage d’une part, l’expérimentation, la consolidation et la création artistique et d’autre part, favorise la mise en valeur du patrimoine local et régional du territoire.

L’appel de projets s’adresse aux intervenants du secteur culturel résidant sur le territoire, ou à l’extérieur de celui-ci, ayant à cœur la région de Pierre-De Saurel et désirant créer un projet pour les communautés.

Les intervenants choisis pourront mettre en œuvre leur projet auprès du public de leur choix, à condition qu’il se trouve dans l’une des 11 municipalités portant la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC de Pierre-De Saurel.

Cinq projets sélectionnés

La période de mise en candidature s’échelonne du 8 septembre au 3 novembre. L’initiative portée par la MRC encourage les projets d’une durée maximum de 3 mois, dans les sphères opérationnelles suivantes : la création, la production, la diffusion ou la médiation.

Au terme de l’appel de projets, cinq projets seront sélectionnés par un jury de pairs indépendant. Une bourse de 1 500 $ ainsi qu’un accompagnement d’un maximum de 20 h seront offerts par la MRC de Pierre-De Saurel et ses collaborateurs aux intervenants sélectionnés.